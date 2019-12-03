Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü

Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde, E.E. (33) idaresindeki 44 KE 354 plakalı otomobil, öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar'a çarptı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü E.E. gözaltına alındı.