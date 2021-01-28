Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - Son Dakika

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar taşkına yol açtı.

Kent genelinde sağanak ve eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolu mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler su altında kaldı.

Arıt beldesinde ise derenin taşması nedeniyle bazı bahçeleri su basarken, bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.