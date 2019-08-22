Son Dakika Haberleri: Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu

1 saat önce

Bartın'da etkili olan yağmur nedeniyle bazı köylerde taşkınlar yaşandı.

Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu, System.String[]

Bartın'da etkili olan yağmur nedeniyle bazı köylerde taşkınlar yaşandı.


Bartın'da dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedneiyle Arıt köyü ve çevresinde de taşkınlar meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarının ardından tayakkuzda olan AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye giderek geniş güvenlik önlemleri aldı.


İl Özel İdaresinden konuya ikişkin yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Arıt Irmağının su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Alibaş ve Tabanözü köprüleri geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Her iki köprüyü kullanacak olanların Akçalı Tabanözü Epçiler Hasanlar Sipahiler Kayadibi grup yolunu kullanmaları gerekmektedir. Can ve mal güvenliği acısından günlük hayatı etkileyen bir durum bulunmamakta, bütün bölge kontrol altına alınmış olup; bundan sonraki gelişmeler yer ve zaman belirtilerek kamuoyuna duyurulacaktır" denildi. - BARTIN

Bartın, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hak-İş ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı
ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine 19 kişi İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:16:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]