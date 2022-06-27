Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Son Dakika
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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4)

27.06.2022 15:37
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4)

IRMAK TAŞMA NOKTASINA GELDİ, İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİKentte geceden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın Kozcağız ve Ulus kolu, taşma noktasına geldi.

IRMAK TAŞMA NOKTASINA GELDİ, İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Kentte geceden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın Kozcağız ve Ulus kolu, taşma noktasına geldi. Irmaktaki su seviyesinin yaklaşık 10 metre yükseldiği görüldü. Kentin yüksek kesimlerinden gelen sular, bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri, Bartın Irmağı kenarındaki Kemerköprü Meydanı'nda tedbirler aldı. Zemin kattaki bütün iş yerleri, su basma riskine karşı tahliye edildi. Polis araçlarından sık sık uyarı anonsları yapılırken, meydanda otomobil ve yaya giriş- çıkışları sınırlandırıldı.

TARİHİ YALI İSKELESİ SULAR ALTINDA

Öte yandan Kırktepe Mahallesi'ndeki Tarihi Yalı İskelesi ile yan tarafındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı. Su seviyesi yaklaşık 1 metre yükselirken, tarihi iskelede dekoratif amaçlı bulunan gemiler suya gömüldü. İlerleyen saatlerde yağışın şiddetini artırma ihtimaline karşı belediye hoparlörlerinden ırmak kenarında bulunulmaması yönünde uyarılar yapıldı.


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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) Bartın'da sağanak etkili oluyor Bartın'da sağanak etkili oluyor
Kaynak: DHA

Kozcağız, Bartın, Ulus, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Son Dakika
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