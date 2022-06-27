Kentte geceden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın Kozcağız ve Ulus kolu, taşma noktasına geldi. Irmaktaki su seviyesinin yaklaşık 10 metre yükseldiği görüldü. Kentin yüksek kesimlerinden gelen sular, bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri, Bartın Irmağı kenarındaki Kemerköprü Meydanı'nda tedbirler aldı. Zemin kattaki bütün iş yerleri, su basma riskine karşı tahliye edildi. Polis araçlarından sık sık uyarı anonsları yapılırken, meydanda otomobil ve yaya giriş- çıkışları sınırlandırıldı.

Kaynak: DHA

Kozcağız, Bartın, Ulus, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Son Dakika

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