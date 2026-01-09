Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 449,55 gram sentetik uyuşturucu, 2,89 gram esrar, 17 sentetik ecza ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.
