Bartın'da yağışta hasar gören yollarda bakım onarım çalışması yapıldı - Son Dakika

Bartın'da yağmur ve kar yağışı sonrası hasar gören yollarda bakım onarım çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, kent merkezinde etkili olan yağmur ve kar yağışının ardından yollarda bozulmalar meydana geldiğini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hasarlı noktalarda bakım ve onarım çalışması yaptıklarını ifade eden Akın, yine Bartın Irmağı'nın taşması nedeniyle taşkın alanlarında oluşan çamurların da temizlendiğini aktardı.

Akın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde ilimizde yağmur ve kar yağışı etkili olmuştu. Bu yağışlar nedeniyle yollarımızda bozulmalar yaşandı yine Bartın Irmağı'mızın su seviyesinde artış oldu ve bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Su seviyesinin normal seviyeye düşmesiyle birlikte ekiplerimiz taşkınların sebep olduğu çamuru temizlediler. Görev alan personelimize teşekkür ediyorum." dedi.