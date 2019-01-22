Son Dakika Haberleri: Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

1 saat önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'daki Fetö/pdy Davaları, System.String[]
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.T. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık M.T, hakkındaki Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı suçlamasını kabul etmediğini savundu.

Bartın'a tayini çıkınca Konya'daki evini satıp buradan satın aldığı evden artan parayı kısa bir süre eşinin Bank Asya hesabına yatırdığını ileri süren M.T, "Talimatla yatırma söz konusu değildir. Sohbetlere katıldığım iddia edilmektedir. Ben hiçbir zaman sohbetlere katılmadım, bununla ilgili de somut bir delil yoktur. Zaman gazetesi aboneliğim de çocuklarımın örgütün dershanesine gitmesinden dolayı deneme sınavları için mecburi olmuştur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan E.T, örgütün sohbetlerine katıldığını ancak 2014'ten sonra bağını kopardığını öne sürdü.

Örgüte maddi destek sağladığı suçlamasına yönelik E.T, "Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım. Sadece bir kez kurban bağışı için 900 lira verdim." dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi, sanığa ait Bank Asya hesap dökümlerinin beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 16 Nisan'a ertelendi.

Son duruşmada ise tutuksuz yargılanan R.K. örgütle bir bağının olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 1 Mart'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:28 Kaynak: AA

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