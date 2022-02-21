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BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI - Son Dakika

BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI

21.02.2022 13:31

BARTIN'ın Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasındaki yolda 8 noktada heyelan meydana geldi.

BARTIN'ın Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasındaki yolda 8 noktada heyelan meydana geldi.

Bartın genelinde son 1 aydır etkili olan yoğun yağmurlar sonrasında Kumluca beldesi ile Abdipaşa beldesini birbirine bağlayan 18 kilometrelik yolda son bir haftada 8 yerde heyelan meydana geldi. Akörensöküler köyü ile Ceyüpler köyü arasındaki yolda ise asfalt yolda büyük yarıklar oluştu. Bir şeridinin kapalı olduğu yolda ekipler sabah saatlerinde yolun onarımı için çalışma başlattı.

Akörensöküler köyü muhtarı Şahin Başol, 'Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan büyük sel felaketinin sonrasında bu yolda birçok alanda heyelanlar yaşanmıştı. Tamiratı sonrasında bu yıl yağan yüksek kar örtüsünün sonrasında yağmurlar tamamen toprağın aşağıya doğru kaymasına neden oldu. Şu anda 8 ayrı bölgede yolda büyük yarıklar oluştu. Yol güzergahında bulunan birçok evde önümüzdeki yağışlarda büyük tehlike altında olduğunu söyleyebilirim. En kısa sürede buraya bir çözüm bulunması gerekir' dedi.

BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI
BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI
BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI

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BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı Bartın'da Apdipaşa-Kumluca beldesi kara yolundaki heyelanlar ulaşımı aksattı Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor Denizli Horozu hobisinden para kazanıyor

Abdipaşa, Kumluca, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARTIN'DAKİ YOLDA 8 NOKTADA TOPRAK KAYMASI - Son Dakika
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