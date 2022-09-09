Sarı da Erdoğan ve Kaplan ile mesai arkadaşları ve kurum müdürlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Sarı'ya veda programı düzenlendi - Son Dakika

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