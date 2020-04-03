Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi - Son Dakika

Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi

6 saat önce

Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üst düzey tedbir alındığı, tüm personelin bir yurda yerleştirilerek izole edildiği ve izolasyona tabi tutulan personelin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekip oluşturulduğu bildirildi.

Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi, System.String[]

Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üst düzey tedbir alındığı, tüm personelin bir yurda yerleştirilerek izole edildiği ve izolasyona tabi tutulan personelin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekip oluşturulduğu bildirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülmesiyle birlikte Bartın Adliyesi'nin yanı sıra ivedi olarak Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da tüm tedbirlerin alındığını, başta dezenfeksiyon olmak üzere tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Tüm ceza infaz kurumu girişlerinde ateş ölçümü yapıldığını, tüm personele maske ve eldiven dağıtıldığını, kurumun giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı konulduğunu da ifade eden Aydemir, yine hükümlü ve tutuklu koğuşlarının her gün dezenfekte edilerek ilaçlandığını belirtti.

Aydemir, "Hükümlü ve tutuklular için ayrıca yeteri kadar el dezenfektanı getirilmiştir. İdare tarafından hükümlü ve tutukluların koğuşlarına yeteri kadar çamaşır suyu, sabun gibi temizlik maddeleri verilmiştir. Ceza infaz kurumumuzun çevresi de sürekli ilaçlanmaktadır. Günlük olarak binanın her yeri çamaşır suyuyla temizlenmektedir." dedi.

- Tüm personel izole edildi

Ceza infaz kurumu personelinin dış bağlantıya dayalı riski sıfırlamak amacıyla Adalet Bakanlığının emirleri doğrultusunda izole edildiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Kurum birinci ve ikinci müdürleri de dahil ceza infaz kurumunda görev yapan tüm personele Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurt tahsis edilmiş, risk olabilecek hiçbir kişi veya yerle temasları sağlanmadan kurumla irtibatları sürdürülmektedir. Yine dış kurumlarla olan işlemlerin takibi için bir ekip kurulmuş olup, bu ekibin kurumda çalışanlarla fiziki bir yakınlığı, teması olmamaktadır. Yine izolasyona tabi tutulan personelin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ikişer kişiden 3 ekip oluşturulmuştur. Burada amacımız, dış bağlantıya dayalı riski sıfırlamaktır."

- Yeni gelen hükümlü ve tutuklulara 14 günlük tedbir

Ceza infaz kurumuna yeni gelen hükümlü ve tutukluların yurt dışı öyküsünün olup olmadığının sorgulandığını, ilgili kurumlardan koronavirüsle ilgili sağlık raporu istendiğini belirten Aydemir, yeni gelen hükümlü ve tutukluların 14 günlük tedbir süresince ayrı bir koğuşta barındırıldığına işaret etti.

Aydemir, kuruma düzenli olarak ihtiyaç durumuna göre uzman doktor görevlendirmesi yapıldığını, tüm hükümlü ve tutukluların düzenli olarak doktor kontrolünden geçirildiğini, şimdiye kadar alınan tedbirler çerçevesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı.

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:44 Kaynak: AA

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