Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerine burs imkanı

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bartın İl Müftülüğü arasında öğrencilere burs imkanı tanıyan bir protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bartın İl Müftülüğü arasında öğrencilere burs imkanı tanıyan bir protokol imzalandı.



Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bartın İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın ve İl Müftüsü Hulusi Güner tarafından imzalanan protokolle, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni tercih ederek ilk üç sıradan yerleşmeye hak kazanan öğrencilere İl Müftülüğü tarafından 5 yıl boyunca burs verilecek. Ayrıca akademik yıl içerinde dönemsel olarak başarı gösteren bir öğrenci de bir dönem boyunca burs almaya hak kazanacak.



İmzalanan protokolden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kaygın, "İslami İlimler Fakültemizde iç paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaların yanında dış paydaşlarımızla da iş birliği yaparak, gelişimimizi sürdürüyoruz. Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırma ile uygulamalar gerçekleştirirken, öğrencilerimizi de geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bu noktada imzalanan protokolle öğrencilerimizi destekleyecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu düşüncülerle İl Müftümüz Sayın Hulusi Güner ile değerli hocalarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere daima destek vererek yanımızda olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a teşekkürü bir borç bilirim." dedi.



Protokolün imzalandığı törende; Bartın İl Müftülüğü Hac ve Umre Müdürü Mahmut Semiz, İmam-Hatip Camii İmam-Hatibi Erdal Koşmaz ve Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Baba, Dr. Öğr. Üyesi Kamil Çoştu ve Fakülte Sekreteri Mehmet Şerbetçi de yer aldı. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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