Bartın Üniversitesi'nde diplomalar adrese teslim ediliyor - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nde diplomalar adrese teslim ediliyor

Bartın Üniversitesi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında talepte bulunan öğrencilerin diplomalarını kargo aracılığıyla adrese teslim ediyor.

Bartın Üniversitesi'nde diplomalar adrese teslim ediliyor, System.String[]

Bartın Üniversitesi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında talepte bulunan öğrencilerin diplomalarını kargo aracılığıyla adrese teslim ediyor.

Bartın Üniversitesi'nde Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) ile ders içerikleri başta olmak üzere birçok belgeye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşan öğrenciler, şimdi ise talep etmeleri durumunda diplomalarını da kargo aracılığıyla teslim alabilecekler. Öğrencilere aynı zamanda uluslararası iş ve işlemlerde kullanabilecekleri diploma ekiyle birlikte mezun kartı ile bir de mezuniyetlerinin simgesi olan kep gönderiliyor.

"Mezun Kartı ile Bartın Üniversitesi hep yanında"

Adrese teslim uygulama ile mezunlara diplomalarıyla birlikte gönderilen mezun kartlarıyla Bartın Üniversitesi mezunları kendilerine sunulan fırsatlardan yararlanmaya devam ediyor. "Bartın Üniversiteli olmak diplomayla bitmez, hayat boyu devam eder" sloganıyla teslim edilen kartlarla, mezunlar kendilerine yönelik etkinliklere katılabiliyor ve üniversitenin çeşitli olanaklarından yararlanma fırsatına sahip oluyor.

Diploma hazırlık süresi minimuma indirildi

Diploma hazırlık sürelerinin de minimuma indirilen Bartın Üniversitesi'nde mezun olan öğrencilerin artık 3 hafta gibi kısa bir sürede diplomaları hazırlanıyor. Her yıl binlerce öğrencinin mezun olduğu Bartın Üniversitesi'nde böylece adrese teslim diploma uygulamasıyla da birlikte hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca 81 ilden ve 4 farklı kıtadan öğrencisi bulunan Bartın Üniversitesi'ndeki uygulama ile şehirlerarası yolculuklara gerek duyulmaması salgın riskini de azalmış oluyor.

"Bu zorlu günleri el ele veremesek de elbirliğiyle aşacağız"

Salgınla birlikte öğrenimi en verimli hale getirmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bu süreçte bileşenlerimizle birlikte büyük bir özveri gösterdik. Geçtiğimiz dönemi salgın riskini en aza, eğitim-öğretimdeki verimliliği de mevcut şartlar altında en üst düzeye çıkararak, başarıyla tamamladık. Yeni dönemde de hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm bileşenlerimizle birlikte farkımızı ortaya koyarak bu dönemi de başarıyla sürdüreceğimize gönülden inanıyorum" dedi.

"En büyük gücümüz mezunlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Bartın Üniversitesi'nin mezunlarıyla her zaman dayanışma içerisinde olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, salgın döneminde geçilen uygulama ile zaman ve maliyet tasarrufu sağladıklarını ve aynı zamanda bulaş riskini de en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Rektör Uzun, "Bizim en büyük gücümüz mezunlarımız. Kendileriyle her zaman iletişim halinde olmaya çaba gösteriyoruz. Bundan dolayı 'Mezun Bilgi Sistemi'ni oluşturduk. Bu noktada içinde bulunduğumuz salgın dolayısıyla da diplomalarını talep etmeleri durumunda adreslerine gönderiyoruz. Bartın Üniversitesi'ni sadece insan kaynağı ve öğrencileri ile değil aynı zamanda mezunlarının da içinde olduğu büyük bir aile olarak görüyoruz" diye konuştu. - BARTIN

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nde diplomalar adrese teslim ediliyor - Son Dakika

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