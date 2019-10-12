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Bartın Üniversitesi'nden Mehmetçik için 'zafer' duası

1 saat önce

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen programda, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bartın Üniversitesi'nden Mehmetçik için 'zafer' duası, System.String[]

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen programda, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.


Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde yer alan camide gerçekleştirilen program, İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanları Arş. Gör. Hayrettin Bahar ve Arş. Gör. Mustafa Yanç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinde bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'nin okunmasının ardından, Öğr. Gör. İbrahim Urgancı tarafından dua edildi.


Programda ayrıca Arş. Gör. Dr. Veysel Gengil de bir vaaz vererek, İslam'da sefer, zafer ve şehitlik makamı gibi konulara değindi.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte akademik ve idari personelin katıldığı programa, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. - BARTIN

Barış Pınarı Harekatı, Bartın Üniversitesi, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
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