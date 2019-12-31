Bartın Üniversitesi öğrencileri geleceğin peşinde - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi öğrencileri geleceğin peşinde

8 saat önce

Bartın Üniversitesi öğrencileri düzenlenen teknik gezi ile HAVELSAN, ODTÜ Teknokent ve Ankara Teknopark'ı ziyaret ederek, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördü.

Bartın Üniversitesi öğrencileri geleceğin peşinde, System.String[]

Bartın Üniversitesi öğrencileri düzenlenen teknik gezi ile HAVELSAN, ODTÜ Teknokent ve Ankara Teknopark'ı ziyaret ederek, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördü.


Bartın Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri Kulübü öğrencileri 'Geleceğin Peşinde' sloganıyla Ankara'da bilişim ve teknoloji alanında çalışmalar yürüten kurumları ziyaret etti.


Öğrenciler, Kulüp Akademik Danışmanı Arş. Gör. Ahmet Ayaz ile birlikte ilk olarak ODTÜ Teknokent'i ziyarete ederek, Uzman Yardımcısı Mehmet Serhat Akçay tarafından bilgilendirildi. Akçay, öğrencilere teknoparkların işleyişi, kuluçka merkezleri ve girişimcilik hakkında genel bilgiler verdi.


Ardından HAVELSAN'a geçen Yönetim ve Bilişim Sistemleri Kulübü üyesi 30 öğrenci, Simülasyon Teknolojileri Merkezini gezme fırsatı buldu. Burada HAVELSAN Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzmanı Tuğçe Ateş ile İnsan Kaynakları Uzmanı Salih Sanduvac tarafından kurum hakkında bilgiler vererek, HAVELSAN bünyesinde yapılan çalışmalar ve kurum olarak hedeflerinden bahsetti.


ANKARA Teknopark'ı da ziyarete eden öğrenciler, Sanayi İşbirliği Koordinatörü Asım Aspur Göksel tarafından karşılanarak, bilgilendirildi. Siber Güvenlik alanında çalışan SWORDSEC firması kurucusu Seyfullah Kılıç, OTTO- Games kurucusu Gökhan Güngör ile büyük veri ve yapay zeka alanında çalışmalar yürüten İMPEKTRA kurucusu Ali Samet Arslan'ın da yer aldığı ziyarette tecrübe paylaşımında bulunuldu. Buradaki ziyarette dijital dönüşüm hakkında bilgiler alan öğrenciler, Securify firmasının ürettiği insan davranışlarını algılayan yazılım tanıtıldı.


Öğrenciler gerçekleştirilen ziyaretlerde staj ve iş imkanları konusunda bilgiler alma fırsatı da buldu.


Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında önemli işlere imza atıldığının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi ailesi tüm bileşenleriyle yerli ve milli üretime destek veriyor, bölgesinden başlayarak ülkesinin kalkınmasına destek sunmak için var gücüyle çalışıyor. Bu noktada Üniversitemizde verdiğimiz eğitim ve öğretim ile yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmeye gayret göstererek, yarının projelerinin gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda bünyemizde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu gibi teknik gezilerin de öğrencilerimiz için önemli bir motivasyon olduğuna inanıyorum." dedi. - BARTIN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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