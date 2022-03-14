Bartın Üniversitesinde bazı programların akreditasyon süreci saha ziyaretleri yapıldı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesinde bazı programların akreditasyon süreci saha ziyaretleri yapıldı

14.03.2022 15:00
Bartın Üniversitesinde bazı programların akreditasyon süreci saha ziyaretleri yapıldı

Bartın Üniversitesinde eğitim faaliyetleri süren fen bilgisi ve resim-iş öğretmenliği programlarında akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.

Bartın Üniversitesinde eğitim faaliyetleri süren fen bilgisi ve resim-iş öğretmenliği programlarında akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Dış Değerlendirme Takımı tarafından Eğitim Fakültesindeki programlar için saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretler kapsamında fen bilgisi ve resim-iş öğretmenliği programları ile ilgili standartlara ilişkin kanıt dosyaları incelendi, öğrenci, öğretim elemanı, uygulama öğretmeni, okul yöneticileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı.

Bartın Üniversitesindeki kültür, sanat ve spor çalışmaları hakkında bilgiler de alan heyet, Kutlubey Yerleşkesi'nde bölgenin en büyük kütüphanesini yerinde gördü.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite süreçlerinin önemli aşaması olan program akreditasyonu noktasında önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Sürekli iyileştirme mantığıyla kalite süreçlerine büyük önem verdiklerini aktaran Uzun, "Eğitim öğretim, araştırma, toplumsal katkı, yönetim ve kalite güvencesi alanlarında yaptığımız kalite eksenli çalışmalarımızla tüm programlarımızın akreditasyon konusundaki çalışmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesinde bazı programların akreditasyon süreci saha ziyaretleri yapıldı - Son Dakika


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