Bartın Üniversitesinde geliştirilen iki yeni ürün tescillendi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Kadir Kayahan'ın sektörel kalkınma odağında tasarladığı "raf aparatı" ve "çok amaçlı ambalaj" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kayahan, gazetecilere, tescillenen raf aparatının, sadece karşı yüzeye montaj edilebilen ve bu yüzden kullanım kısıtlılığı olan mevcut aparatlardan farklı olarak tasarlandığını söyledi.

Yeni tasarımın sadece karşı yüzeye değil aynı zamanda yan yüzeylere de monte edilebileceği için daha farklı alanlarda kullanım imkanı bulacağını ve raf sistemlerinde sıklıkla karşılaşılan sorunlara çözüm sunacağını ifade eden Kayahan, "Diğer tescillenen ürünümüz olan çok amaçlı ambalaj ise kullanıldıktan sonra atılmayarak farklı amaçlarla kullanılabilecek. Bilindiği üzere mevcut ambalajlar işlevini yitirdikten sonra atılmakta ya da yakılmaktadır. Yeni ürünümüz bundan farklı olarak mantar pano, duvar saati, kartvizitlik gibi amaçlarla da kullanılabilecek özelliklere sahiptir." diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da rekabetin her geçen gün artığı günümüzde patent, marka ve tasarımların önemli olduğuna dikkati çekti.

Uzun, "Hep daha iyisi için çaba gösterdiğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz bu süreçte patent farkındalık çalışmalarımız da devam etmektedir. Bilginin önemi her geçen gün artığı ve bilginin bir güç olarak kabul edildiği günümüzde patent, marka ve tasarımların öneminin farkında olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.