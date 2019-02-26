Son Dakika Haberleri: Barzani: "Bağdat ile Askeri Koordinemiz Var"

Barzani: "Bağdat ile Askeri Koordinemiz Var"

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütlerinin oluşturduğu tehlikeye karşı Bağdat ile Erbil arasında koordine olduğunu bildirdi.

Barzani:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütlerinin oluşturduğu tehlikeye karşı Bağdat ile Erbil arasında koordine olduğunu bildirdi.

Dünden bu yana Irak'ta temaslarda bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı kabul eden IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terörle mücadele konusunda Bağdat ile Erbil'in koordine olduğunu belirtti. Irak'ta 2017 yılının sonunda çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ın geri dönme tehlikesi olduğunu söyleyen Barzani "Bu tehlikeye karşı koyacak bir mekanizma oluşturmak için Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında koordine bulunuyor. Diğer alanlardaki sorunları de gidermek için Bağdat ile diyaloğumuz sürüyor" şeklinde konuştu.

IKBY'nin Eylül 2017'de gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası uygulanan izolenin kaldırılmasında Fransa'nın oynadığı role değinen Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların bir kısmının çözüme kavuştuğunu vurgulayarak, Abdulmehdi başkanlığındaki Irak hükümetine verdiği desteği yineledi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dün, terör örgütü DEAŞ'ın başkent ilan ettiği ve Temmuz 2017'de geri alınan Musul kentini ziyaret etmişti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

Erbil, Mesut Barzani, Bağdat, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:04:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barzani: "Bağdat ile Askeri Koordinemiz Var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]