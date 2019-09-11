Son Dakika Haberleri: Barzani'den "DEAŞ Irak'ta yeniden örgütleniyor" uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Barzani'den "DEAŞ Irak'ta yeniden örgütleniyor" uyarısı

1 saat önce

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın tamamen yok olmadığını ve yeniden örgütlenmeye başladığını söyledi.

Barzani'den

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın tamamen yok olmadığını ve yeniden örgütlenmeye başladığını söyledi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Erbil'deki konutunda ABD'nin Bağdat Büyükelçi Yardımcısı Brian McFeeters ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin ile bir araya geldi.

ABD'li yetkililerle görüşmesinde Irak'ta DEAŞ'ın yeniden örgütlenmeye başladığına dikkati çeken Barzani, "Savaşacak gücü yok ancak tamamen yok olmadı ve yeniden örgütlenmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Barzani, DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açan sorunların çözülemediğini belirterek, örgütün herkes üzerinde tehdit teşkil ettiğini kaydetti.

ABD'li yetkililer ve Barzani'nin Kerkük ve tartışmalı bölgelerin durumunu da görüştükleri aktarıldı.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Ancak, DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde güvenlik güçleri ile sivillere karşı saldırılarına devam ediyor.

Mesut Barzani, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:10:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barzani'den "DEAŞ Irak'ta yeniden örgütleniyor" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]