Son Dakika Haberleri: Barzani'den "Petrole Dayalı Ekonomi" Açıklaması

Barzani'den "Petrole Dayalı Ekonomi" Açıklaması

18 dakika önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ekonomilerinin sadece petrole dayalı olmaması gerektiğini belirterek, "Gelirimizi daha çok tarım, turizm ve sanayiden temin etmeliyiz" dedi.

Barzani'den
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ekonomilerinin sadece petrole dayalı olmaması gerektiğini belirterek, "Gelirimizi daha çok tarım, turizm ve sanayiden temin etmeliyiz" dedi.

Barzani, Erbil'de düzenlenen ve Türk turizm firmalarının da katıldığı 2'nci Orta Doğu Turizm Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin mali geliri hakkında açıklamalarda bulundu.

IKBY ekonomisinin sadece petrole dayalı olmaması gerektiğini kaydeden Barzani, "Gelirimizin çoğunluğunu petrol ve yer altı kaynaklarından değil ancak tarım, turizm ve sanayiden temin etmemiz gerekiyor. IKBY'nin son yıllarda karşı karşıya geldiği durumdan ders alınmalı. IKBY, güçlü üç sektör olan turizm, tarım ve sanayi vesilesiyle kendisini sadece petrol ve doğal gaza dayalı bir ekonominin tehlike ve risklerinden kurtarabilir." diye konuştu.

Bağdat-Erbil ilişkilerine de değinen Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağdat ile ilişkilerimizin geleceğine umutla bakıyoruz. Irak merkezi hükümet ile sorunlarımızı, adım adım anayasa çerçevesinde çözmek istiyoruz. Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin yatırımcılar için bir teşvik olmasını ve bu vesileyle bölgede iş fırsatının yaratılmasını temenni ediyorum."

20 ülkeden 250 firmanın katıldığı 2'nci Orta Doğu Turizm Fuarı 4 gün sürecek.

Irak'ın gelirinin yüzde 90'ı, ülkenin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki kuyulardan çıkarılıp dünya piyasasına ihraç edilen ham petrolden elde ediliyor.

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, şubat ayında IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini açıklamıştı.

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ocakta yayınladığı verilere göre Suudi Arabistan'ın ardından günlük 4 milyon 712 bin varil petrol ihracatı ile ikinci sıradaki üye konumunda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Mesut Barzani, Güncel
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