Son Dakika Haberleri: Barzani: " Ikby'de Memur Maaşları Kesintisiz Ödenecek" - Erbil

Barzani: " Ikby'de Memur Maaşları Kesintisiz Ödenecek" - Erbil

1 saat önce

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin basın açıklaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, memur maaşı kesintisi uygulamasının kaldırılarak maaşların tam ve kesintisiz ödeneceğini açıkladı.

Barzani:
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin basın açıklaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, memur maaşı kesintisi uygulamasının kaldırılarak maaşların tam ve kesintisiz ödeneceğini açıkladı.

Barzani, IKBY bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında maaş kesintisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Memur maaşları kesintisinin alınmış "en zor karar" olduğunu belirten Barzani, "Bu aydan itibaren IKBY'de memur maaşı kesintisi kaldırılacak ve maaşlar eskiden olduğu gibi tam ve kesintisiz ödenecek." dedi.

Barzani, maaş kesintilerinin IKBY hükümetinin tasarrufu dışında olduğunu belirterek, Bağdat yönetimi tarafından bütçe kesintisi, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, petrol fiyatlarının düşüşü, iç göçmen meselesi ve sığınmacıların gelmesinin maaş kesintisine yol açtığını ifade etti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin IKBY'de maaş kesintisi uygulamasının ortadan kaldırılmasındaki çabalarından övgüyle bahseden Barzani, "IKBY Bağdat ile maliye ve petrol meselesinin Irak anayasası çerçevesinde çözüme kavuşması için çok ciddi" olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Irak Bölgesel Yönetimi, Memur, Mesut Barzani, Güncel
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