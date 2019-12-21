Başakşehir Belediyesinden personeline

Başakşehir Belediyesi personeline, insanların algı ve iletişim sürecinin nasıl oluştuğunu öğrenerek iletişim becerileri kazanmalarına yönelik "İletişim: Pozitif Bir Başlangıç" eğitimi verildi.



Başakşehir Belediyesi personeline, insanların algı ve iletişim sürecinin nasıl oluştuğunu öğrenerek iletişim becerileri kazanmalarına yönelik "İletişim: Pozitif Bir Başlangıç" eğitimi verildi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde İletişim Eğitmeni Güven Bakırtaş, personele "Algıyı ve iletişimi oluşturan unsurlar: Beden dili, ses tonu ve kelimelerin iletişime etkisi", "Günlük iletişimde çokça yapılan hatalar", "Etkili iletişimde soru sormanın önemi" ve "İletişimde sorun giderme ipuçları" gibi konularda sunum yaptı.



"Algıların sadece yüzde 7'si kelimelerden etkileniyor"



Bakırtaş, iletişimde en önemli faktörün algılar olduğunu belirterek, "Algılarımızın yüzde 55'i beden dili, yüzde 38'i ses tonu ve sadece yüzde 7'si kelimelerden etkileniyor" diye konuştu.



Eğitim ilerleyen günlerde devam edecek



Kişi, durum ve benzeri algılarımızın yüzde 82 oranında ilk 7 saniyede pozitif ya da negatif olarak şekillendiğini aktaran Bakırtaş, temas sonrasında ilk izlenimlerin yüzde 75 oranında değişmeden kaldığını dile getirdi.



Ödüllü soru cevap formatı ve sinevizyon sunumlarıyla desteklenen interaktif eğitimden tüm personel yaralanacak. - İSTANBUL