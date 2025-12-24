Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Yaşam

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

24.12.2025 20:34  Güncelleme: 21:53
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu. 65 yaşındaki bir şahsa ait olduğu belirlenen cansız beden, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir'de yaşlı bir adam cami tuvaletinde ölü bulundu.

CAMİ TUVALETLERİNİ KONTROL EDERKEN BULDU

Olay, saat 16.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami tuvaletlerini kontrol eden görevli, içerde birinin hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Şüpheli olarak öldüğü belirlenen adamın üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın 65 yaşındaki Niyazi B. olduğu tespit edildi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Niyazi B.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    insanlar tuvaletlerde ölüyor kalacak yeri yok. 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
