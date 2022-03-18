Başakşehir'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

18.03.2022 23:01
Başakşehir'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de buzlu yolda kayarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de buzlu yolda kayarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayaşehir 24. Bölge Bozcaada Caddesi'nde ilerleyen 34 DHS 732 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kaymaya başladı. Kaldırıma çarpan araç, yolun ortasında devrildi.

Sürücü ile yanındaki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Başakşehir, Kayaşehir, Bozcaada, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başakşehir'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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