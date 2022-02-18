Başakşehir'de geri dönüşüm eğitimleri başladı - Son Dakika

'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşüm sürecine destek veren Başakşehir Belediyesi, çevre gönüllüleri için geri dönüşüm eğitimleri başlattığını duyurdu.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında Başakşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ilçe sakinlerini bir araya getirerek, ilçede yeni bir geri dönüşüm hareketi başlattı.

UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Proje çerçevesinde, "Sıfır Atık" projesine destek olmak isteyen çevre gönüllülerine eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerde iklim değişikliği, sıfır atık konularında çevre gönüllülerine detaylı bilgiler veriliyor. İlerleyen aşamada sıfır atık toplama merkezi de ziyaret edilerek, ayrıştırmanın nasıl yapıldığı ve atıkların nasıl toplandığı uygulamalı olarak anlatılacak.

SOSYAL FAALİYETLERE KATILACAKLAR

Geri dönüşüm eğitimi alan çevre gönüllüleri, belediyenin çeşitli sosyal faaliyetlerinde yer alacak. Geri dönüşüm konusunda daha fazla ve doğru bilgi sahibi olacak gönüllüler, Başakşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği atık toplama, doğa yürüyüşü gibi çeşitli faaliyetlerde bilgilerini paylaşacak.

5 LİTRE ATIK YAĞA 1 LİTRE YAĞ VERİLECEK

Başakşehir Belediyesi, ilk etapta 50 kişinin katıldığı eğitimler ile gönüllü sayısını artırmayı hedefliyor. Öte yandan proje kapsamında çevre gönüllülerini çeşitli hediyeler de bekliyor. Gönüllülere 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre ayçiçeği yağı, 10 atık pil karşılığında 1 tohumlu kalem ve rozet, 10 cam şişe karşılığında 1 not defteri ve rozet, 2 elektronik atık karşılığında 1 bez çanta, 10 kilogram atık kağıt ve 10 kilogram plastik şişe karşılığında ise market hediye çeki verilecek.

"ÖNCE KENDİM SONRA KOMŞULARIM BAŞLADI"

Güvercintepe'de ikamet eden Neslihan Hasar Kaplan, "Kendimi hep çevre gönüllüsü olarak kabul ettim. Küçüklüğümden bu zamana kadar da bu yönde kendimi geliştirdim. Sokağımda geri dönüşüm konteyneri yoktu. Ben çöpü hep ayrıştırarak çöp kutusuna atardım toplayanlar için kolaylık olsun diye. Daha sonra belediyemizi aradım. Hemen ilgilendiler ve geri dönüşüm kutuları getirdi. Geri dönüşümü ailemin içerisinde yaydım. Sonra binamdaki komşularım da başladı. Şimdi de burada kendimi daha da geliştirerek çevremi bilinçlendirmek istiyorum" dedi.

"ARKADAŞIM VASITASIYLA BAŞLADIM"

Neslihan Hasar Kaplan'ın çevresinde başlattığı geri dönüşüm çalışmalarından etkilenen Safa Güler Uçar, "Ben bir çevre gönüllüsüyüm. Arkadaşım vasıtasıyla başladım. Evine gittiğimde kapısındaki geri dönüşüm kutularını gördüm. Çok hoşuma gitti ben de evimde çocuklarım ile başladım. Bu proje ile daha fazla insana nasıl ulaşabiliriz onu öğreneceğim. Bunun için de Başakşehir belediyesine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

35 YILDIR ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ

Başak Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Ergül, "17 yaşımdan bu zamana kadar çevre gönüllüsüyüm. Bir gazetede Finlandiyalı turistler Fethiye'ye tatile gelerek deniz dibinden çocuk puseti, araba lastiği çıkarttığını okumuştum. Neden o kadar yoldan gelip benim denizimi temizlesinler dedim. Anladım ki bu iş bilinçle oluyor. O gün bugündür yere bir kere bile çöp atmam attırmam. Başakşehir belediyesinden geri dönüşüm ünitesi istedim. Onlar da sağ olsunlar 1 saat içerisinde geldiler. İlgimden dolayı beni bu projeye dahil ettiler" şeklinde konuştu.