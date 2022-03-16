Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

16.03.2022 14:09
Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü Başakşehir'de coşkuyla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü Başakşehir'de coşkuyla kutlandı. Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sahneye çıkan Akif İnan Anadolu İmam Hatim Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini ve milli mücadele dönemini konu alan tiyatro oyunuyla ayakta alkışlandı.

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101'inci yıl dönümünde unutulmaz bir sahne gösterisine imza attı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemini sahneye taşıdı. Öğrencilerden oluşan İstiklal Marşı korosu ise konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

MİLLİ MÜCADELE RUHU YENİDEN YAŞATILDI

Öğrenciler, 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konulu tiyatro oyununu sahneledi. Edebiyat kulübünün İstiklal Marşı'nın kabulünün101'inci yıl dönümü için yaptıkları hazırlık çalışmalarını anlatan oyunun her sahnesi izleyenleri milli mücadele dönemine götürdü.

Sahne ve dekorlarıyla büyük beğeni toplayan oyuna Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emir Efe Ergüt'ün, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlatması ve şiirlerini okuması damgasını vurdu. Konuklarınbir an olsun sahneden gözünü ayırmadığı oyun, ayakta alkışlandı. Tiyatro gösteriminin ardından İstiklal Marşı korosu sahneye çıktı. İstiklal Marşı'nı gür bir sesle okuyan öğrencilere seyirciler de hep bir ağızdan eşlik etti.


Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı İstiklal marşını işaret dili ile okudular İstiklal marşını işaret dili ile okudular

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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