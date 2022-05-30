Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

30.05.2022 11:02
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Başakşehir'de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Başakşehir'de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay Başakşahir - Kayabaşı yolunda dün gerçekleşti. Otomobilin bagajına giren bir kişi, motosikletle yolda zikzaklar çizerek ilerleyen arkadaşını görüntülemeye çalıştı. Dörtlüleri yanan aracın bagajına oturan şahıs ve zikzaklar çizerek ilerleyen motosikletli başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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