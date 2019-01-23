Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu
1 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 41 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
BAŞAKŞEHİR'de bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 41 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Sahte parfümlerin Kırgızistan
üzerinden Rusya
, Norveç
ve Finlandiya
ülkelerine satılmaya hazırlandığı öğrenildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü
ekiplerine Başakşehir
'de bir iş yerinde sahte parfüm depolandığı yönünde ihbar geldi. Polis
ekipleri ihbarı değerlendirerek depoya 18 Ocak'ta baskın düzenledi. Yapılan baskında koliler içinde çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmayla sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 41 milyon lira olduğunu belirledi. Ekipler olayla ilgili olarak depo sahibi M.A. ve Suriye
uyruklu D.D. ile J.R.'yi gözaltına aldı.
SAHTE PARFÜMLERİ YURTDIŞINA ORJİNAL DİYE SATACAKLARMIŞ
Polis ekipleri ele geçirdiği sahte parfümleri şüphelilerin Kırgızistan üzerinden Rusya, Norveç, Finlandiya gibi pek çok ülkede bulunan iş yerlerine orijinal olarak satacaklarını belirledi. 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli Vatan Caddesi
'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında '6769 Sınai Mülkiyet Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
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