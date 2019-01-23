Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu

Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu

1 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 41 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Başakşehir'de Sahte Parfüm Operasyonu, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 41 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Sahte parfümlerin Kırgızistan üzerinden  Rusya, Norveç ve Finlandiya ülkelerine satılmaya hazırlandığı öğrenildi.

 

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine Başakşehir'de bir iş yerinde sahte parfüm depolandığı yönünde ihbar geldi. Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek depoya 18 Ocak'ta baskın düzenledi. Yapılan baskında koliler içinde çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmayla sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 41 milyon lira olduğunu belirledi. Ekipler olayla ilgili olarak depo sahibi M.A. ve Suriye uyruklu D.D. ile J.R.'yi gözaltına aldı.

 

SAHTE PARFÜMLERİ YURTDIŞINA ORJİNAL DİYE SATACAKLARMIŞ

 

Polis ekipleri ele geçirdiği sahte parfümleri şüphelilerin Kırgızistan üzerinden Rusya, Norveç, Finlandiya gibi pek çok ülkede bulunan iş yerlerine orijinal olarak satacaklarını belirledi. 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında '6769 Sınai Mülkiyet Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

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