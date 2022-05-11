Başakşehir'de su borusu patladı! Yollar göle döndü - Son Dakika
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Başakşehir'de su borusu patladı! Yollar göle döndü

11.05.2022 10:58

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İSKİ'ye ait isale hattında patlama meydana geldi. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza sebebiyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşandı.

Bugün sabah saatlerinde Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü. Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

5 İLÇEDE KESİNTİ VAR

Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

Bölgedeki son durum şu şekilde görüntülendi:

İstanbul'da su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
İstanbul'da su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
İstanbul'da su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
İstanbul'da su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
İstanbul'da su borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
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Başakşehir, İSKİ, Göle, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de su borusu patladı! Yollar göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de su borusu patladı! Yollar göle döndü - Son Dakika
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