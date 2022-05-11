Bugün sabah saatlerinde Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü. Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.
Bölgedeki son durum şu şekilde görüntülendi:
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de su borusu patladı! Yollar göle döndü - Son Dakika