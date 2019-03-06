Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Tır Dorsesinin Vinçle Çalınması Anları Kamerada

Başakşehir'de Tır Dorsesinin Vinçle Çalınması Anları Kamerada

10 dakika önce

Başakşehir'de park halindeki tır dorsesinin vinçli araçla çalınması anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Başakşehir'de Tır Dorsesinin Vinçle Çalınması Anları Kamerada, System.String[]


Başakşehir'de park halindeki tır dorsesinin vinçli araçla çalınması anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Tır dorsesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Şubat'ta Güvercintepe Mahallesi'nde tır dorsesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalınan dorsenin Sultangazi Habipler Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit etti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, dorsenin parçalanarak satıldığını tespit etti. Hırsızlık malını satın almaktan gözaltına alınan iş yeri sahibi İsmail Y.'nin ifadeleri doğrultusunda polis Furkan S.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Furkan Y. sevk edildiği

adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Başakşehir, Güncel
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