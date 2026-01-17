Başakşehir FK, Karagümrük'ü 2-1 yendi - Son Dakika
Başakşehir FK, Karagümrük'ü 2-1 yendi

17.01.2026 20:19
Nuri Şahin, galibiyet sonrası takımın iyi oyununu ve Ömer Ali'nin önemli katkısını vurguladı.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin "Atamayana atarlar tabiri caizse böyle oldu. Takımın 1-1 olduktan sonraki oyunu da hoştu. Ömer Ali'nin golüyle kazanmayı bildik. Bu ligde kolay maç yok. Bunu anlattım oyunculara " dedi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Nuri Şahin, "Kolay bir maç yok ligimizde. Bunu hepimiz gördük. Sezonun en iyi oyunlarından biriydi. Eksik olan 2'nci goldü. İkinci yarı da aynı şekilde 2'nci golü bulmakta zorlandık. Karagümrük'ün kaybedecek bir şeyi yok. Atamayana atarlar tabiri caizse böyle oldu. Takımın 1-1 olduktan sonraki oyunu da hoştu. Ömer Ali'nin golüyle kazanmayı bildik. Bu ligde kolay maç yok. Bunu anlattım oyunculara. Bizim için değerli bir hafta sonu oldu. 2 gün dinlenip yolumuza bakacağız" diye konuştu.

'HAFTALARDIR OYNADIĞI İYİ OYUNU BUGÜN GOLÜYLE TAÇLANDIRDI'

Üst üste aldığı galibiyetler ve maçın ikinci golünü atan Ömer Ali Şahiner'i değerlendiren Şahin, "Üst üste galibiyet çok değerli. Çünkü süreci hızlandırıyor. Doğru oynadığınız zaman dakikanın önemli olmadığını sabırlı olmayı ve bir çok şeyi öğretiyor. Biraz zorlanacağız ama oyunumuz oturunca bizim için değerli olacak demiştim. Onlarda bunu görüyor. Bu maçta bizim için çok değerliydi. Ömer Ali benim için çok değerli. Kulübün hafızasından birisi. Müthiş bir profesyonel ve orta saha büyük ihtimal oynamaz ama 2 bekte de bize yardımcı oluyor. Haftalardır oynadığı iyi oyunu bugün golüyle taçlandırdı. Çok iyi iletişimi var" şeklinde konuştu.

'O GERÇEK BİR STAR VE ONU YÖNETMEK KOLAY'

Gol krallığında ilk sırada yer alan Özbek oyuncu Eldor Shomurodov için konuşan Nuri Şahin şunları söyledi:

"Eldor'un gol kralı olup olmaması benim için önemli değil. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşırsak ve Eldor gol kralı olursa çok mutlu olurum. Ancak benim için en önemlisi takımın oyunu ve Eldor'un takıma kattıkları. Gollerin geleceğini biliyorum ama Eldor'un topsuz alanda oyunu da benim için önemli. Onun gol kralı olmasını çok isterim ama 1'inci sırada takımın hedefleri var. O gerçek bir star ve onu yönetmek kolay."

Kaynak: DHA

Başakşehir, Nuri Şahin, Ömer Ali, Futbol, Spor, Son Dakika

