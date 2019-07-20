Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi

Medipol Başakşehir
, Avusturya
kampında oynadığı 4'üncü ve son hazırlık maçında Almanya
Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf
ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golü yeni transfer Fredrik Gulbrandsen'den gelirken; Fortuna Düsseldorf'un golünü ise milli oyuncu Kenan Karaman
attı.
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler mücadeleye Volkan, Caiçara, Clichy, Chedjou, Uğur Uçar
, Mahmut, İrfan Can
, Visça, Robinho
, Elia ve Gulbrandsen kadrosu ile başladı. Fortuna Düsseldorf'ta ise milli oyuncu Kaan Ayhan
karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın ilk yarısını Başakşehir, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 74'üncü dakikada Fortuna Düsseldorf beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortaya milli oyuncu Kenan Karaman kafayı vurdu ve skora eşitliği getirdi: 1-1. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasıyla Avusturya'daki hazırlık maçlarını noktalamış oldu. Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda USK Anif'i 4-1 mağlup ederken; Ajax
'a 2-1, Borussia Mönchengladbach
'a ise 5-1'lik skorlarla kaybetmişti.