Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi
Son Dakika Spor Haber

Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Avusturya kampında oynadığı 4'üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi, System.String[]
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında oynadığı 4'üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golü yeni transfer Fredrik Gulbrandsen'den gelirken; Fortuna Düsseldorf'un golünü ise milli oyuncu Kenan Karaman attı.
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler mücadeleye Volkan, Caiçara, Clichy, Chedjou, Uğur Uçar, Mahmut, İrfan Can, Visça, Robinho, Elia ve Gulbrandsen kadrosu ile başladı. Fortuna Düsseldorf'ta ise milli oyuncu Kaan Ayhan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçın ilk yarısını Başakşehir, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in 26'ncı dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 74'üncü dakikada Fortuna Düsseldorf beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortaya milli oyuncu Kenan Karaman kafayı vurdu ve skora eşitliği getirdi: 1-1. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasıyla Avusturya'daki hazırlık maçlarını noktalamış oldu. Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda USK Anif'i 4-1 mağlup ederken; Ajax'a 2-1, Borussia Mönchengladbach'a ise 5-1'lik skorlarla kaybetmişti.


Fortuna Düsseldorf, Başakşehir, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşı Oytun'a fırça Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 19:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]