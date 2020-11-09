Başakşehir geçen sezonki gibi - Son Dakika

Başakşehir geçen sezonki gibi

09.11.2020 11:34
Başakşehir geçen sezonki gibi, System.String[]

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kötü bir başlangıç yapan, ilerleyen maçlarda ise performansını artıran Medipol Başakşehir, hem Avrupa'da hem de ligde kritik galibiyetler aldı.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kötü bir başlangıç yapan, ilerleyen maçlarda ise performansını artıran Medipol Başakşehir, hem Avrupa'da hem de ligde kritik galibiyetler aldı.

BAŞAKŞEHİR SONRADAN AÇILIYOR

Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan rakibi Olimpiakos'a elenen, Süper Lig'deki ilk 2 maçını da puansız kapatan turuncu lacivertliler, ligi şampiyon tamamlayarak tarihi bir sezon geçirdi. Bu sezon da ilk 4 maçında sadece bir puan alan ve gol dahi atamayan Başakşehir, sonraki 4 lig maçında 12 puan topladı ve iyi bir form tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde de Leipzig ve PSG mağlubiyetlerinin ardından Manchester United'ı 2-1'lik skorla geçen turuncu lacivertli takım, hem lig hem de Avrupa'da iddiasını ortaya koydu.CHADLİ ETKİSİ Başakşehir'e transferi sonrası sakatlık süreci nedeniyle forma giyemeyen Belçikalı futbolcu Nacer Chadli, dün oynanan Gençlerbirliği maçında sahaya 80'inci dakikada girmesine rağmen 2 asistle kritik galibiyette önemli bir rol oynadı. Yıldız futbolcunun da farklı bölgelerde forma giyebiliyor olması teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendiriyor. HEDEF BEŞİKTAŞ

Milli araya girilmesi sonrasında üst üste oynanan maçlardan sonra dinlenme fırsatı bulacak Başakşehir, ara sonrasında ise yine önemli maçlara çıkacak. Ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan turuncu lacivertliler, hemen sonrasında İngiltere deplasmanında Manchester United'ın konuğu olacak. Daha sonra ligde Denizlispor'u ağırlayacak Başakşehir, Leipzig'i de İstanbul'da konuk edecek. Ardından Malatya deplasmanına çıkacak olan turuncu lacivertli takım, sonrasında ise Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarını PSG maçıyla tamamlayacak.


Başakşehir geçen sezonki gibi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Şampiyon, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehir geçen sezonki gibi - Son Dakika Spor


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