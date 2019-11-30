Son Dakika Haberleri: Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Mahmut Tekdemir belirsiz...
Son Dakika Spor Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Mahmut Tekdemir belirsiz... - Son Dakika Spor

Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Mahmut Tekdemir belirsiz...

6 saat önce

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 22 puanla girdi.

Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Mahmut Tekdemir belirsiz..., System.String[]

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 22 puanla girdi.


Son 5 maçından 4'ünü yitiren, birinde berabere kalan Antalyaspor ise 12 puanla düşme hattında yer alıyor.


Medipol Başakşehir ile Antalyaspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.


Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara ve Uğur Uçar'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmezken, Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.


Fatih Terim Stadı, Mahmut Tekdemir, Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:39 
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