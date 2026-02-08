Başakşehir, Süper Lig'de son 8 maçında 6. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir, Süper Lig'de son 8 maçında 6. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü

08.02.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ile 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Eyüpspor'un golünü ise 90+3. dakikada Umut Bozok attı.

Bu sonuçla ligde 9. kez kazanan Başakşehir, puanını 33'e çıkardı. 11. yenilgisini yaşayan Eyüpspor, 18 puanda kaldı.

Ligdeki son 8 karşılaşmada 6. galibiyet

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir, ligde son yenilgisini 13. haftada Trabzonspor karşısında yaşadı. İstanbul temsilcisi, 24 Kasım 2025'te ağırladığı bordo-mavililere 4-3 mağlup olmuştu.

Shomurodov gollerine devam ediyor

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, golcü kimliğini Eyüpspor maçında da sahaya yansıtmayı başardı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında fileleri havalandıran Shomurodov, bu sezon ligde 15. golünü kaydetti.

30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de forma giydiği 21 maçın 14'ünde gol sevinci yaşadı.

Selke ligde üçüncü golünü attı

Başakşehir'in Alman futbolcusu Davie Selke, bu sezon ligde üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Selke, karşılaşmanın 14. dakikasında yaptığı şık kafa vuruşuyla turuncu-lacivertlilerin ilk golünü kaydetti.

Alman santrfor, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor'a karşı da birer kez ağları sarsmıştı.

Kazımcan Karataş ilk kez forma giydi

Başakşehir'in yeni transferi Kazımcan Karataş, ilk maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 23 yaşındaki sol bek, 65. dakikada Christopher Operi'nin yerine oyuna girdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Süper Lig'de son 8 maçında 6. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:20:13. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Süper Lig'de son 8 maçında 6. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.