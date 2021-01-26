Başakşehir, TFF Süper Kupa maçına hazır

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, yapılan çift kale maçın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir , yarın Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor

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Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak

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