Başakşehir, TFF Süper Kupa maçına hazır

Medipol Başakşehir, yarın Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, yapılan çift kale maçın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı yarın 20.45'te başlayacak.
Kaynak: AA
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