Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika

Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret

15.10.2020 12:46
Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret, System.String[]

Pandemi nedeni ile birçok etkinliğe ara verilmesinden sonra devam etmesinde sakınca olmayan branşlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kış Spor kursları düzenliyor.

Pandemi nedeni ile birçok etkinliğe ara verilmesinden sonra devam etmesinde sakınca olmayan branşlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kış Spor kursları düzenliyor.

Tenis, Voleybol, online satranç, masa tenisi, atletizm, engelli okçuluk ve özel sporcular branşları kış spor kursları ile faaliyetlerine başlıyor. Spor branşları dalına Bedensel Engelli Okçuluk branşı da kurularak Ekim ayından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlere başladı. Bedensel engelli okçular, katıldıkları turnuvalarda başarılı olarak Muğla'ya kupa kazandıran sporcular Kış Spor kursları tanıtım etkinliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Türkiye'de spor denilince akla ilk olarak futbolun geldiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak tüm spor branşlarına destek olmak için çalıştıklarını, Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

Başkan Gürün; "Dünyada ve ülkemizde pandemiden sporcular ve müsabakalar da etkilendi. Devam eden spor müsabakalarından başarıyla dönen, Muğla'mızı gururlandıran sporcularımıza teşekkür ediyorum. Spor denilince ne yazık ki ülkemizde ilk aklımıza futbol geliyor. Oysa spor atletizmle başlayan ve birçok dalı olan çok geniş bir alan. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor kulübümüzün Bin 663 lisanslı sporcusu var. Atletizmden okçuluğa, voleyboldan masa tenisine, satrançtan güreşe birçok dalda Muğla'mızı temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz. Yaptığımız spor tesisleri, oluşturduğumuz takımlar ile Muğla'mızdaki başarılı sporcuların yeteneklerini keşfetmesini ve doğru yönlendirilerek ileride başarılı birer sporcu olmaları için çabalıyoruz. Kazandıkları madalyalar, kupalar başarılarının göstergesi olsa da bizim için Muğla'mızı ve Milli takımlarda ülkemizi temsil etmeleri her şeyden daha önemli. Muğla olarak çok değerli cevherlere ve yeteneklere sahibiz. Bu yetenekleri işleyerek parlatıyor ve onları birer pırlantaya çeviriyoruz" dedi. - MUĞLA

Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret
Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret
Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret
Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret

Büyükşehir Belediyesi, Tenis, Gürün, Muğla, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika Spor

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