Başarılı tekvandocudan Genel Müdür Kesici'ye ziyaret

Kavak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün sporcusu Oktay Atalay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi veren Oktay, 31 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edeceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Kesici, Oktay Atalay'a başarılar diledi.

Kesici, "Kavak halkından birisi olarak her zaman yanınızdayım. Kapım ve telefonum günün 24 saatinde sizlere açık." dedi.

Ziyarette Kavak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Nazım Demirci de bulundu.