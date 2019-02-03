Başarıya Götüren Aile" Konulu Söyleşi Düzenlendi
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Başarıya Götüren Aile" konulu söyleşi programı düzenlendi.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Başarıya Götüren Aile" konulu söyleşi programı düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu
ve sosyolog-yazar Polat Doğru katıldı.
Söyleşide konuşan Cüceloğlu, çocukların önemini vurgulayarak, "Araştırmalar sonunda bir insanın başarısının yılmamak olduğu görülmüştür. Bu durum birey için de aileler için de toplumlar için de geçerlidir. Bu yüzden çocuklarımızın yeniden ayağa kalkmaları ve yılmamaları için köklerinin sağlam olması gereklidir." ifadelerini kullandı.
Başkan Çelik de geçen yıl düzenledikleri 120'den fazla programı 600 binden fazla kişinin izlediğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:23 Kaynak: AA
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