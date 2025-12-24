Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın - Son Dakika
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
24.12.2025 01:14
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Slovakya'nın kuzeyindeki Ziline bölgesinde yapımı 27 yıl süren ve ülkenin en uzun tüneli ünvanına sahip Visnove Tüneli'nin açılışında Başbakan Robert Fico alışılmadık bir performans sergileyerek tünelin tamamını patenle kayarak geçti. 7.4 kilometreyi patenle kayan Fico, "Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve tünelin tamamını paten kayarak geçtim" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin kuzeyindeki Zilina bölgesinde yapımı 27 yıl süren tünelin açılışında alışılmadık türden bir performans gerçekleştirdi.

TÜNELİN TAMAMINI PATENLE KAYARAK GEÇTİ

Slovak lider, pazartesi günü tünelin resmi açılışından saatler önce 7,4 kilometrelik Visnove Tüneli'nin tamamını paten kayarak geçti.

"BU FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMEDİM"

Tünel içinden görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fico, "Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve tünelin tamamını paten kayarak geçtim" dedi.

Fico, açılış töreninde yaptığı konuşmada ise tünelin Slovakya vatandaşlarının hayatını iyileştireceğine işaret ederek, "Siyasetin temel misyonu da budur" dedi.

ÜLKENİN EN UZUN TÜNELİ

Slovakya'nın karayolu ağındaki en uzun tünel olan Visnove Tüneli, Lietavsk Lka ile Dubn Skala arasında D1 otoyolunun 13,5 kilometrelik kesiminin bir parçası olarak pazartesi günü itibarıyla trafiğe açıldı.

Batı Karpatlar'daki Mala Fatra sıradağlarının eteklerinde yer alan dağlık bir araziden geçen D1 otoyolu, uzun süredir mühendislik açısından zorluklar oluşturmuş ve ülkenin doğu-batı ulaşım hattını sekteye uğratmıştı.

Tünel için çalışmalar 22 Mayıs 1998 tarihinde başlamış, 2002 yılında durdurulmuş ve ancak 12 yıl sonra tekrar başlamıştı.

Kaynak: İHA

