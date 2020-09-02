Başdeğirmen: "Kaçak yapılara asla müsade edilmeyecek " - Son Dakika

Başdeğirmen: "Kaçak yapılara asla müsade edilmeyecek "

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Başdeğirmen:

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Korkmaz, Başkan Başdeğirmen ve belediyenin odalarla yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde odalarını ziyaret ettiğini ve ziyarette verdiği sözlerin yerine gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğunu ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, "Sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu ediyor" dedi.

Verilen sözler arasında en çok üzerinde durdukları konulardan birisinin oda onayı olduğunu belirten Şeref Korkmaz, yine imardaki ruhsatların hızlanmasının da gerçekleştirildiğini dile getirdi. Korkmaz, "Odalar ile işbirliğinizden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin ve Isparta'nın deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Korkmaz, "Özellikle Isparta, Isparta büklümü diye adlandırılan etrafı deprem faylarıyla çevrili bir alanda. Yine Giresun bölgesinde sel felaketi yaşandı. Afetlerle yaşıyoruz. Bunlardan kurtulmanın en güzel yolu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüme hızlı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Bu bağlamda ya yeni bir müdürlük, ya da bir birim kurulmasını arzu ediyoruz. İmar Müdürlüğü içerisinde bir birim kurulacağı söylendi. Böyle olursa iyi olur. Mevcut yapı stoğumuzu belirleyerek depreme ve afetlere karşı yeni yapılara geçmemiz lazım. Bunun da en güzel şekli kentsel dönüşüm, bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Oda olarak da bizlere verilecek her türlü göreve hazırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, İnşaat Mühendisleri Odasının kendilerine her zaman destek verdiğini dile getirdi. Başdeğirmen, "Isparta'nın genelinde yapılan çalışmalara destek veriyorsunuz. Isparta'nın içerisindeki yeni imarların daha sağlıklı ve dayanıklı olması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Statikçi ekip olarak her zaman bizlere yol gösteriyorsunuz" görüşlerinde bulundu.

Her zaman istişareye açık olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Sizlerin taleplerini bizlerde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Önceki dönemlerle, bugünün döneminin mukayesesini yaptığınız zaman sizlerin söylediklerini bizlerde duyunca mutlu oluyoruz. Güzel gelişmeler olması bizleri de memnun ediyor. Bu şehir hepimizin, bu işlerin içerisinde hep beraber olmak, bu memleketi çok daha güzel yaşanabilir bir hale getirmek sizlerle beraber olacak işler" ifadelerinde bulundu.

Isparta'nın deprem bölgesinde olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, yapılması gereken tüm çalışmaları birlikte yaparak şehri geleceğe hazırlamak istediklerini belirtti. Başdeğirmen, "Belediye olarak en önemli sorumluluğu üstlenen bir kurumuz. Depremle, dayanıklılıkla ilgili bizim birimlerimizin vermiş olduğu son kararla bu projeler hayata geçiyor. Bu sorumluluğu bilen bir ekibiz. Hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada hepimize görev düşüyor, kimse tek başına bir şey yapamaz. Sizlerle birlikte bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen herkesin mustarip olduğu bir konunun bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bir proje hazırlanıyor, bu projeyi onaylıyoruz ve yapımına başlanması için inşaat sahiplerimize izin veriyoruz. Ancak daha sonra görüyoruz ki, 5 metre oradan, 10 metre buradan bizim projemizin dışındaki çalışmalara giriliyor. İnşaat çok büyük de olsa mutlaka bir yerden bir şeyler içeriye sokulmaya çalışılıyor. İnşaat bitiyor iskan veriyoruz, iskandan 6 ay sonra kontrole gidildiğinde hiç tahmin edilemeyen değişiklikler görülüyor. Ancak bu yapılanların hepsi de orada yaşayanların hayatını riske sokan çalışmalar. Ruhsatın projenin dışında yapılan herhangi bir kaçak yapı mutlaka orada yaşayan insana zarar verecek yapıdır. Bu çalışmalar bizi üzüyor"

Türkiye'de geçen yılsonuna kadar bir imar barışı döneminin geçirildiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Bu imar barışı döneminde birçok olumsuzluklar giderilmeye çalışıldı. Uygun olan yerlere de devamlılık ruhsatları verildi. Ancak Türkiye genelinde uygun olmayanlar şu an yıkım aşamasında. Isparta'mızın içerisinde de önemli sayıda yıkılma kararı alınan ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzle birlikte çalışmış olduğumuz birçok yapı var. Bu bakanlığımızın emri Valiliğimizin bize vermiş olduğu destekler doğrultusunda yürüyor. Bazı vatandaşlarımız kanunsuz, usulsüz, ruhsatsız yaptığı çalışmalardan hem maddi hem manevi sorunlar yaşamak zorunda kalıyor. O yapılan masraflar, tadilatlar, sonradan yapılan ilaveler yıkılacak. Hem devletimizin, milletimizin milli serveti heba oluyor, hem de onu yapan kişinin zarar görmesi ortaya çıkıyor. İnşaat yapan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bizim verdiğimiz ruhsatın dışında herhangi bir kaçak yapı durumuna girmeyin. Bundan sonra da kaçak yapılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir, müsamaha gösterilmeyecektir ve kesinlikle yıkılacaktır. Kaçak yapılar tespit edildikten sonra hem para hem de hapis cezasıyla karşı karşıya kalınmaması için bu şekil çalışmalara tevessül edilmemesini rica ediyoruz. Bu hem deprem bölgesi olmamız hasabiyle hem de şehrimizin güzelliği, geleceğimiz açısından, çocuklarımız için sadece ve sadece ruhsatın dahilindeki işlemlerin yapılması şehrimizi daha da güzelleştirecektir" diye konuştu. - ISPARTA

İnşaat Mühendisleri Odası, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başdeğirmen: 'Kaçak yapılara asla müsade edilmeyecek ' - Son Dakika

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