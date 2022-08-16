Balıkesir ve Çanakkale'deki gazete çalışanlarına siber ve bilgi güvenliği eğitimi verilecek - Son Dakika
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Balıkesir ve Çanakkale'deki gazete çalışanlarına siber ve bilgi güvenliği eğitimi verilecek

16.08.2022 13:16
Balıkesir ve Çanakkale'deki gazete çalışanlarına siber ve bilgi güvenliği eğitimi verilecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğü ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında imzalanan protokolle, Balıkesir ve Çanakkale'de resmi ilan alan gazetelerin çalışanlarına bilgi güvenliğinin korunması ile siber güvenlik alanında eğitim verilecek.

Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğü ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında imzalanan protokolle, Balıkesir ve Çanakkale'de resmi ilan alan gazetelerin çalışanlarına bilgi güvenliğinin korunması ile siber güvenlik alanında eğitim verilecek.

Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğü ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında "Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Sibernetik Bilinçlendirme Eğitimi" projesi için protokol imzalandı.

İki kurum arasında imzalanan projeyle Balıkesir ve Çanakkale'de resmi ilan alan gazetelerin çalışanlarına bilgi güvenliğinin korunması ve siber güvenlik alanında eğitim verilecek.

BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ve GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç'ün imzaladığı projeyle bilgi güvenliği konusunda basın çalışanlarına farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimin ardından Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanacak raporda, bilgi güvenliği ve siber güvenlik eğitim müfredatının özeti, katılımcıların değerlendirmeleri ve eğitim sonrası elde edilen çıktılar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, "Kurumlara ve kişilere yönelik siber saldırıların arttığı bir dönemde düzenleyeceğimiz eğitim ile bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir ve Çanakkale'deki gazete çalışanlarına siber ve bilgi güvenliği eğitimi verilecek - Son Dakika

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