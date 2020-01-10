Basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Gününde ağaç dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Gününde ağaç dikti - Son Dakika

Basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Gününde ağaç dikti

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği ağaç dikme etkinliği kapsamında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensupları ağaç dikti.

Basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Gününde ağaç dikti, System.String[]

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği ağaç dikme etkinliği kapsamında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensupları ağaç dikti.


Düzenlenen etkinliğe Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensupları katıldı.


Bu etkinlikle Kayseri'deki tüm medya kuruluşları adına ağaç dikileceğini söyleyen Veli Altınkaya, "Melikgazi Belediye Başkanımız yine güzel ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kayseri'deki tüm medya kuruluşlarının adına birer tane ağaç dikiyoruz. Ağaçlarımızın tabelaları da var ve İnşallah biz de gelip gidip ağaçlarımızı kontrol edeceğiz. Başkanımızın güzel çalışmaları ve basınla iyi ilişkileri var. Bu ilişkilerin giderek artacağına inanıyoruz ve bu çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


10-15 yaşındaki ağaçları dikerek baharda güzel bir manzara oluşacağını söyleyen Mustafa Palancıoğlu, "Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Özellikle gece kondu önleme bölgesinden başlayarak, Sivas caddesine gidene kadar kanal boyundaki görüntü kirliliğini kaldırmak üzere bir ağaçlandırma çalışması başlattık. Bu kapsamda zamandan kazanalım diye minimum 10 yaşındaki ağaçlardan başlayarak, 15 yaşına kadar olan ağaçları dikiyoruz. Dolayısıyla burada ilkbaharla birlikte güzel bir görüntü oluşacak ve 10-15 sene öne geçmiş olacağız. Burada da sizlerin adına birer ağaç dikmiş olduk. Hayırlı olsun diyorum" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
22:34 ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü - Son Dakika
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:32 TÜBİTAK MAM'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:32 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:37:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basın mensupları, Çalışan Gazeteciler Gününde ağaç dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]