Başiskele'de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor - Son Dakika

Başiskele'de cadde ve sokaklar aralıksız temizleniyor
23.11.2020 16:07
Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm cadde ve sokakları belirlenen periyodlarda temizleyerek dezenfekte etmeye devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm cadde ve sokakları belirlenen periyodlarda temizleyerek dezenfekte etmeye devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddeleri temizleyerek dezenfekte ediyor. Çalışmalar ile ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Çevreye gelişigüzel atılan çöpleri temizleyen ekipleri, temizlik sonrasında yolları yıkayarak temiz bir şekilde vatandaşların hizmetine sundu. - KOCAELİ
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