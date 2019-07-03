Başkale'de iş atölyeleri kuruldu
5 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesindeki kadın emeği pazarında kilim ve dikiş nakış atölyeleri kuruldu.
Van
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:35 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesindeki kadın emeği pazarında kilim ve dikiş nakış atölyeleri kuruldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Şengül Polat
ile meclis üyeleri, atölyeleri gezerek kursiyerlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye olarak kadınların istihdamını önemsediklerini belirten Polat, buna yönelik yerel ve ulusal projeler hayata geçireceklerini söyledi.
El emeği göz nuru sanatlarının kaybolmaması için çaba gösterdiklerini belirten Polat, "Belediyemizin kadın emeği pazarında bulunan iş yerlerini kadın kursiyerlerin çalışabileceği atölyelere dönüştürdük. Kadınlar için yapılan bu iş hanında, kadınların esnaflık yapabileceği alanlar oluşturacağız. Kadınlar burada yaptıkları ürünleri satma fırsatı bulabilecek." diye konuştu.
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