Son Dakika Haberleri: Başkale'de iş atölyeleri kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Başkale'de iş atölyeleri kuruldu

5 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesindeki kadın emeği pazarında kilim ve dikiş nakış atölyeleri kuruldu.

Başkale'de iş atölyeleri kuruldu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesindeki kadın emeği pazarında kilim ve dikiş nakış atölyeleri kuruldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Şengül Polat ile meclis üyeleri, atölyeleri gezerek kursiyerlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye olarak kadınların istihdamını önemsediklerini belirten Polat, buna yönelik yerel ve ulusal projeler hayata geçireceklerini söyledi.
El emeği göz nuru sanatlarının kaybolmaması için çaba gösterdiklerini belirten Polat, "Belediyemizin kadın emeği pazarında bulunan iş yerlerini kadın kursiyerlerin çalışabileceği atölyelere dönüştürdük. Kadınlar için yapılan bu iş hanında, kadınların esnaflık yapabileceği alanlar oluşturacağız. Kadınlar burada yaptıkları ürünleri satma fırsatı bulabilecek." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:35 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü Bodrum'da, jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı Beyninin bir kısmı dışarıda olan bebeğe devlet sahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de iş atölyeleri kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]