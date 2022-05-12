Başkale'de pancar toplarken kaybolan kadın bulundu - Son Dakika

Başkale'de pancar toplarken kaybolan kadın bulundu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde pancar toplamak için gittiği dağda kaybolan 62 yaşındaki Fatma İlhan, jandarma ekiplerince bulundu.

Başkale ilçesi bağlı Budak Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında pancar toplamaya giden 62 yaşındaki Fatma İlhan isimli kadın, akşam saat 16.00'da buluşma yerine gelmedi. Beraber pancar toplamaya gittiği vatandaşlar tarafından aranmasına rağmen bulunamayan İlhan için jandarma ekiplerinden destek istenildi. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Aşağı Çaldıran Karakolu Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları, iz takip köpeği ve drone destekli sabaha kadar yaptığı çalışmalar neticesinde Fatma İlhan'ı Aşağı Çaldıran Mahallesi Ağıl mezrası kırsalında buldu.

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda jandarma ekipleri ile karşılaşan Fatma İlhan, gözyaşlarına boğularak jandarmadan su istedi. At sırtında getirilen İlhan, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından durumunun iyi olduğu belirtildi.