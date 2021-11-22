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Başkan Abdullah Özyiğit miniklerle buluştu, oyunlar oynadı - Son Dakika

Başkan Abdullah Özyiğit miniklerle buluştu, oyunlar oynadı

22.11.2021 14:53
Başkan Abdullah Özyiğit miniklerle buluştu, oyunlar oynadı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kültür ve sanat atölyelerinde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi, onlarla oyunlar oynadı.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklarla buluşan Belediye Başkan Abdullah Özyiğit, yaşam hakkından sonra çocukların en büyük hakkının eğitim hakkı olduğuna dikkat çekerek, Yenişehir Belediyesi olarak kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında çocukların eğitimi için seferber olduklarını söyledi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan ve bini aşkın çocuk ve gencin eğitim aldığı kültür ve sanat atölyelerini ziyaret eden Başkan Özyiğit, minik kursiyerlerle hem sohbet etti hem de oyunlar oynadı. Tiyatrodandans eğitimlerine, klasik baledenenstrüman kurslarına kadar farklı alanlarda eğitim alan çocukların aileleriyle de görüşen Başkan Abdullah Özyiğit, Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdikleri Erken Çocukluk Eğitimi Projesi hakkında da bilgi verdi. Aileleri çocukları için projeyedâhil olmaya davet eden Başkan Özyiğit, şunları söyledi: "0-3 yaş erken çocukluk eğitimini Türkiye'de ilk kez hayata geçiren kurumuz. İnsan yaşamında 0-3 yaş arası çok önemli, çünkü zekâ gelişiminin yüzde 70'i bu dönemde gerçekleşiyor. Başlangıçta doğru bilgiyi verirsek gözümüz arkada kalmadan çocuklarımızı hayata hazırlarız ve çocuklarımız çok başarılı olur. Sizleri de Yenişehir Belediyesi Akademiye bekliyorum."

Çocukları sanatsal alanlarda yetiştirmenin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Özyiğit, "Sanat, toplumun hayat damarlarından biridir. Yapay zekâ ve teknolojideki gelişmelerle gelecekte birçok meslek belki kalmayacak. Yapay zekâ kanalıyla o meslekler robotlar tarafından yapılabilecek. Geriye sanat ve beceri isteyen meslekler kalıyor. Onun için çocuklarımızı sanatsal alanlarda yetiştirmemiz çok önemli. Yenişehir'de de çok güzel imkânlarımız var, alt yapımız var. Bunları en iyi şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Atölyelerde eğitim alan çocukların aileleri de verilen kültür ve sanat eğitimlerden dolayı Başkan Özyiğit'e teşekkür etti.Aileler, çocuklarının atölyelerde kaliteli zaman geçirdiğini ifade ettiler.

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, oyunlar, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Abdullah Özyiğit miniklerle buluştu, oyunlar oynadı - Son Dakika


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