Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Erdem: "31 Mart Seçimlerinde Kararı Kadınlar Verecek"

Başkan Adayı Erdem: "31 Mart Seçimlerinde Kararı Kadınlar Verecek"

57 dakika önce

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "Söz Kadınlarda" programına katıldı.

Başkan Adayı Erdem:
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "Söz Kadınlarda" programına katıldı. Programda konuşan Başkan adayı Erdem, "31 Mart seçimlerinde kararı kadınlar verecek" dedi.

Ataşehir İçerenköy'de gerçekleşen "Söz Kadınlarda" kahvaltı programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yurtdagül ile çok sayıda kadın katıldı.

"Kapı kapı dolacağız ve derdimizi anlatacağız"

Yerel seçimlerin kaderini kadınların belirleyeceğine vurgu yapan Erdem, "Çocuklarımızın, gençlerimizin istikbalini sizler belirleyeceksiniz. Çocukların ve gençlerin istikbalinde, şehrin gelişmesiyle beraber insanımızın mutlu oluşunda, kadınlar söz sahibi olacak. 31 Mart sizin tarihiniz olacak. 31 Mart çocuklarımızın, gençlerimizin istikbali olacak. Onun için çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini düşünen anneleri olarak, Ataşehir'in gelişimi için, dönüşümü için, 1 Nisan sabahı bahar güneşi ile buluşabilmek için kapı kapı dolacağız ve derdimizi anlatacağız" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:01 Kaynak: İHA

AK Parti, Söz, Ataşehir, Politika
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