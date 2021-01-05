Başkan Akay: "Umarım gelen gideni aratmaz" - Son Dakika

Başkan Akay: "Umarım gelen gideni aratmaz"

05.01.2021 10:16
Başkan Akay:

Seyhan Belediyesi'nin 2021 yılına ait ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi'nin 2021 yılına ait ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde toplanan olan belediye meclisinin Ocak 2021 ayına ait 16 maddeden oluşan gündemle meclis, Başkan Akif Kemal Akay, katipler Ayçe Duygu Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.

Başkan Akif yaptığı açış konuşmasında 2020 yılının kısa bir değerlendirmesini yaparak, "Çok zor bir dönem geçiyoruz, Covid ile, depremiyle, kuraklıkla geçiriyoruz, böyle bir durumda yeni bir yıla başlıyoruz. Bu sürecin tekrar yaşanmaması en büyük dileğimiz. Umarım gelen gideni aratmaz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu ise, Akay'a eleştiriler yönetti. "Seyhan'ı beraber yöneteceğiz" dediğini hatırlatan Limoncu, "Bugüne geldiğimizde bu sözünüzün gerçek olmadığını görüyoruz. Hakikaten beraber yönetmiyoruz, kimin ve kimlerle yönettiğinizi bilmiyorum. Kısmen gördüklerim var ama eğer gördüklerimle yönetiyorsanız belediyeyi, icraatlara da baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki işler yolunda gitmiyor" dedi.

MHP'li Şeyhmus Uçar, yerel basının zor şartlarda yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Ancak ne yazık ki hangi basın Belediyeye eleştiri yapsa, haber yapsa onun cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Seyhan Belediyesi illa yandaş bir medya oluşturmak istiyorsa, zaten belediyeyi zarara uğratan Seyhan Gazetesi var, yerel basını neden bu şekilde cezalandırma hamlesinde bulunuyorsunuz?" dedi.

Uçar, eleştirilerinin sonunda, "20 ayı geride bıraktığımızda, hizmet anlamında Seyhan Belediyesi koskoca bir hiç ve sıfır almıştır" diye konuştu.

CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, Aliye İzzet Begoviç Bulvarı ile Abidin Dino Bulvarının kesiştiği katledilen kadınlar anısına yapmayı planladıkları parkın ağaç dikme fotoğraflarını daha önce bu mecliste gösterdiğini hatırlatarak, üzerinden 5 ay geçtiğini, aynı durumda durduğunu söyledi. "Bu arkadaşlar görevini yerine getirmiyorlar, Seyhanlıyı hak etmiyorlar. Öyle o koltuklarda boş boş oturarak hizmet olmaz. İlk seçildiğinizde sizi ziyaret ettiğimde söylemiştim, bu görevi layıkıyla yapacağınızdan hiç şüphe yoktu. Ama bu zaman içerisinde ne yazık ki, bürokrat seçiminiz ve bu arkadaşlara sahip çıkma biçiminiz beni hayal kırıklığına uğratmıştır" diye konuştu.

Geçen yılın değerlendirmesini yapan CHP'li Güngör Geçer, korona virüs ile savaşın yerel yönetimin merkezi yönetimle birlikte çalışmasıyla daha kısa sürede kazanılabileceğini ifade etti.

AK Parti'li Mustafa Kemal Tunç da konuşmasında Şehitler Köprüsünün Adana'ya kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ayrıca 5 Ocak Stadyumunun Millet Parkı haline getirilmesi için Cumhurbaşkanın talimatına uyan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe meclislerine de teşekkür eden Tunç, "Büyükşehir meclisinde 1/5000'lik plan yerine getirilmiş, binlik planda önümüze gelecek, onun için tüm meclis üyelerimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Daha sonra gündeme geçildi. Gündemin birinci maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi kapalı oy sayım usulüyle yapıldı. 40 meclis üyesinin kullandığı oylama sonucunda CHP'li Nilüfer Korkmaz ve Süleyman Sözütek, İYİ Partili Hasan Batur Eroğlu, AK Partili Şule Özülkü ve MHP'li Şeyhmus Uçar seçildi.

Seyhan Belediyesi kış dönemi nedeniyle çalışmalarına saat 16.00'da devam etme kararı aldı. - ADANA

Başkan Akay: Umarım gelen gideni aratmaz
Başkan Akay: Umarım gelen gideni aratmaz
Başkan Akay: Umarım gelen gideni aratmaz
Başkan Akay: Umarım gelen gideni aratmaz
Başkan Akay: Umarım gelen gideni aratmaz
Başkan Akay: Umarım gelen gideni aratmaz
Başkan Akay: Umarım gelen gideni aratmaz

Seyhan Belediyesi, Koronavirüs, Seyhan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akay: 'Umarım gelen gideni aratmaz' - Son Dakika


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