Başkan Akgün: "Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır" - Son Dakika

Başkan Akgün: "Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır"

16.10.2020 16:45
Başkan Akgün:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı üçüncü oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Demokrasi oy çoğunluğu demek değildir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı üçüncü oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Demokrasi oy çoğunluğu demek değildir. Demokrasi adaletli davranmak demektir. Demokrasi hukuk demektir. Demokrasi hepimize lazım olan çok ulvi bir kavramdır. Bu meclis 16 milyon İstanbul halkına eşit hizmet yapmak için halkın oylarıyla görevlendirilmiş yüce bir meclistir. Türkiye'nin ikinci meclisidir" ifadesini kullanarak demokrasinin önemine değindi.

"İspat edin istifa ettiğimi açıklayacağım"

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Büyükçekmece'deki Albatros turizm arazisi hakkında da meclisi bilgilendiren Başkan Dr. Hasan Akgün, "Albatros'taki Büyükçekmece Belediyesi'nin turizm arsası 1965 ile 1987 yılları arasında istimlak yoluyla Büyükçekmece Belediyesi'nin malı olmuştur. Bu arazi hiçbir zaman için yeşil veya park alanı olmamıştır. 1 santimetre park alanı olduğunu ispatlayan olursa bugün bu saatte bu kürsüde belediye başkanlığından istifa ettiğimi açıklayacağım" dedi.

"Bu arazi ticaret ve turizm yapılmak üzere alındı"

1979 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarıyla turizm alanı ilan edilen Albatros turizm arazisi hakkında bilgi veren Başkan Dr. Hasan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti: "Büyükşehir'e dedik ki meclisimize bu arsada istediğimiz kadar inşaat yapmak istemiyoruz. Yani fazla inşaat yapımını engellemek istedik meclis olarak. Büyükşehir Meclisi'ne geldik o dönem Sayın Kadir Topbaş'a anlattık, o günkü İmar Komisyonu'na anlattık. Büyükşehir Belediyesi de 2011 yılında 3 emsalle yine turizm alanı olarak aynı projeyi alanda bir değişiklik yok emsali 3 olarak sınırladı. 1968'den beri o köyde, o şehirde yazlıkçı olarak yaşayan 36 yıldan beri görev yapan bir kişi olarak 3 emsal bizim işimize gelmez, çok yoğun bir inşaat yapmamız gerekiyor dedim. 2016'da tekrar Büyükşehir Meclisi'ne geldim. Dedim ki; 3 emsal de istemiyoruz. 1.5, 1.75 emsal turizm, ticaret, konut verildi. 60'a 40 oranla 1.5 emsale indirildi. Seçim başladı Plancılar Odası dava açtı. Bizim aleyhimize davanın bittiğini gördük plan tekrar 3 emsale döndü. Geldik Büyükşehir'imize 2 ay önce sayın meclisimize dedik ki bu yer 3 emsale tekrar döndü bunu 1.75 emsal turizm, ticaret, konut yapın yapalım. Büyükçekmece bölgesinin turizm açısından gelişmekte olduğunu biliyorsunuz Büyükçekmece Belediyesi de buraya ortak veya kendi imkanlarıyla bu yatırımı yapsın. Bu arazi istimlak yoluyla şartlı olarak alınmıştır. Ticaret ve turizm yapılmak üzere alınmıştır. Asla vatandaşa bir yerlerden gelen bir yer değildir belediyenin parasıyla alınmıştır" dedi.

"Söylenenler ve yapılanlar ötüşüyor mu"

"Albatros'u yeşil alan ilan ettik" diye yapılan paylaşımları da hatırlatan Başkan Akgün: "Buraya getirmiş olduğumuz dosyada biz burayı yeşil saha ilan ettik diyoruz o zaman şimdi sorum şu; Çekmeköy'de park alanını dün akaryakıt istasyonuna çevirdiniz. Çekmeköy Belediyesi'ne, oradaki insanlara, hizmet bekleyen insanlarımıza bir imkan sağladınız teşekkür ederim. Doğru yaptınız ama yeşil sahadan akaryakıta dönmesi de pek doğru değildir ama diyeceksiniz ki kardeşim bak sen hakkını savunuyorsun o belediyeye de imkan sağladık. Bugün gündemimizin 160'ıncı maddesinde Şile'de daha önce günübirlik alanı önce turizme açıyor İstanbul Büyükşehir Meclisi. Şimdide 46 bin metrekarelik yeri komisyon raporunda geçtiğine göre turizm artı konutu açarak Şile belediyemize imkan sağlıyorsunuz. Peki hiçbir defa yeşile, parka konu olmayan, tırnaklarımızla zor bulduğumuz paralarla istimlak ederek 30 kilometre sahili olan Büyükçekmece ilçesinin tek turizm yeri olan bu yeri biz yeşil saha yaptık demekle bu verdiğim iki örnek nasıl değerlendirilir? Örtüşüyor mu? Geliniz İstanbul'da birlik ve beraberlik içerisinde İstanbul'u biraz sonra olacak, yarın olacak, 3 ay sonra olacak o büyük depreme hazırlayalım. Gelin İstanbul'un ulaşımını konuşalım. Gelin İstanbul halkının bizden beklediklerini konuşalım" dedi. - İSTANBUL

Başkan Akgün: Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır
Başkan Akgün: Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır
Başkan Akgün: Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır
Başkan Akgün: Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır
Başkan Akgün: Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır

Büyükçekmece, Hasan Akgün, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akgün: 'Demokrasi hepimize lazım olan ulvi bir kavramdır' - Son Dakika

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