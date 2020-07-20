Başkan Akgün'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıldönümü mesajı - Son Dakika

Başkan Akgün'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıldönümü mesajı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayan Başkan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs'ta soydaşlarımıza uygulanan katliamları durdurmak üzere, uluslararası hukuktan doğan ilkelere dayanarak, kahraman ordumuzun başarıyla gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Bundan 46 yıl önce Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum kesimi Enosis planını devreye koyarak Kıbrıs'ın tamamını Yunanistan ile birleştirmeye karar verdi. Bu plan Türklerin imha edilmesi demekti. Türk milletinin gücünü, kudretini, cesaretini fazla hatırlamayan özellikle Kurtuluş Savaşı'nda yediği darbeyi unutan Yunanlılar adadaki Türk soydaşlarımızı imha etmeye başladı. Rahmetli Dışişleri Bakanı Turan Güneş, yapılan uluslararası girişimlerin ardından 'Burada iş bitmiştir. Ayşe tatile çıkabilir' diyor ve rahmetli Bülent Ecevit 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatıyor ve bugünlere geliyoruz" açıklamasına yer verdi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacaktır" sözlerine yer veren Başkan Akgün, "Onu Kuzey Kıbrıs Türk halkına ve Anadolu halkına, anavatanına hediye eden mücahitlerimizi, kahraman Mehmetçiklerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması, Türklüğün var olması büyük mücadeleler sonucu oluşmuştur. Burada Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş başta olmak üzere bütün mücahitler ayrıca önem arz eder. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akgün'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıldönümü mesajı - Son Dakika
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